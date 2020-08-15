Пациентка из Москвы обвинила санитарку в побоях. Чиновники объяснили происхождение синяков

Житель Москвы подал заявление в полицию, обвинив санитарку одной из больниц в избиении его парализованной матери. В столичном департаменте здравоохранения заявили, что факты рукоприкладства не подтвердились.

Москвич рассказал «МК», что его матери 64 года. Она инвалид второй группы, и самостоятельно не встает с кровати. Две недели назад женщину положили в больницу с подозрением на инфаркт.

После выписки 8 августа пенсионерка рассказал сыну, что одна из санитарок била ее по ногам и душила. В подтверждение своих слов пациентка показала синяки и кровоподтеки на шее и бедрах. По словам женщины, один раз она переспросила санитарку, не расслышав, что та сказала. После этого медработница якобы заявила «Сейчас ты все услышишь!» и накинулась на пациентку.

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли эту информацию. В ходе опроса пациентов и сотрудников отделения, в котором лежала больная, «факт ненадлежащего обращения медицинского персонала с пациенткой не подтвердился».

В ведомстве отметили, что у пациентки есть тяжелые хронические заболевания, из-за чего она «принимает лекарственные препараты, обладающие рядом побочных действий». В частности у женщины развился «хронический геморрагический синдром в виде множественных гематом различной локализации и степени давности».