Приятель тюменского следователя назвал шуткой тост «Жизнь ворам!»

Тост «Жизнь ворам!» и выкрики «АУЕ!» — это шутка. Так один из гостей следователя Рафика Аглиулина, отмечавшего повышение, объяснил появившееся в Сети видео.

Нашумевшую фразу произнес другой гость — Денис Девкин. Он владелец охранной фирмы, но никакого отношения к криминальному миру не имеет.

«Это шутка, ничего серьезного. Он работает, он не занимается кражами и тому подобным. Ведет порядочную жизнь, о чем можно говорить?» — рассказал собеседник радиостанции «Говорит Москва», который тоже был на празднике. По его словам, люди просто отдыхали, а СМИ из этого раздули целую историю.

Следователь СК по Тюменской области Рафик Аглиулин 7 февраля собрал коллег в грузинском ресторане, что отпраздновать приятное событие — его повысили до майора. На празднике среди прочих присутствовали начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый, его заместитель Артур Рузеев.

После публикации скандального видео Следственный комитет региона пообещал провести проверку. По ее итогам в отношении новоиспеченного майора и его коллег примут решение.