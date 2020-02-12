Следователь отметил повышение под тост: «Жизнь ворам!» Видео проверят в СК

СМИ распространили видеозапись, на которой сняты тюменские силовики, отмечающие в ресторане повышение своего коллеги под криминальные тосты. Торжество было организовано в честь следователя СУ СКР по Тюменской области, вероятно, Рафика Аглиулина.

На видео заметно, как за одним столом в ресторане грузинской кухни «СаЛобио» в Тюмени собрались начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый, его заместитель Артур Рузеев, а также следователь СК по Тюменской области Рафик Аглиулин. Последний и собрал коллег в честь своего повышения до майора.

На видео мужчина на камеру произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» Собравшиеся на его слова никак не реагируют. Обе краткие фразы свидетельствуют, что произносящий их человек имеет отношение к криминальному миру.

В тюменском Следственном комитете рассказали, что по факту опубликованного видео начата проверка. По ее итогам и будет принято решение в отношении новоиспеченного майора и его коллег.

«Идет служебная проверка», — подтвердила «360» и. о. помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.