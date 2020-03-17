Прихожанам РПЦ запретили целовать кресты из-за коронавируса

Пандемия коронавируса внесла свои поправки в вековые традиции православного богослужения и проведения таинств. РПЦ ужесточила санитарные правила.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила, согласно которым прихожанам временно нельзя целовать крест в конце литургии, а священникам велено проводить причастие, крещение и соборование максимально безопасно. Об этом сообщил официальный сайт Московского патриархата.

В храмах будут использовать одноразовую посуду, ватные палочки и перчатки. Иконы, к которым прикладываются люди, будут дезинфицировать. Обрабатывать специальным раствором будут церковную мебель, утварь и дверные ручки.

Всех священнослужителей обязали следить за собственным самочувствием и состоянием здоровья сотрудников храмов, которые общаются с большим количеством людей. При малейшем ухудшении здоровья необходимо срочно обращаться к медикам.

Разгул коронавирусной инфекции ВОЗ 11 марта назвала пандемией. Многие страны закрыли свои границы, работодатели отправили сотрудников по домам. 2019-nCoV появился в Китае в конце прошлого года и за короткое время распространился по всему миру. От инфекции уже умерли более семи тысяч человек. Эпицентр заражения переместился из КНР в Европу. По данным портала стопкоронавирус.рф, в России медики зафиксировали 93 случая заболевания COVID-19.