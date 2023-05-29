Общество 29 мая 2023, 19:08 Пригожин высказался про Telegram-канала с негативной информацией и про него и ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что появился Telegram-канал с негативом про него и ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о создании Telegram-канала под названием КНС с негативом про него и компанию. Слова бизнесмена передала его пресс-служба.

«На днях ко мне пришли несколько политтехнологов, которые работали в свое время в различных моих проектах. И сказали о том, что они собираются завести Telegram-канал, в котором будут собирать весь негатив по поводу меня и ЧВК „Вагнер“ и объяснять, откуда он взялся и кто его придумал», — рассказал Пригожин.

Реклама

По словам российского предпринимателя, он не имеет никакого отношения к новому каналу, но и не возражает против того, что его будут вести. Название Пригожину очень даже нравится. КНС — это сокращение от канализационной насосной станции.

Канал создали 26 мая, сейчас там насчитывается почти 10 тысяч подписчиков, их число активно растет. В сети уже обсудили несколько тем, связанных с Пригожиным и его деятельностью.

Ранее бойцы и командиры ЧВК «Вагнер» получили звезды Героев России. Их наградили за освобождение Артемовска. После выхода из города «вагнеровцы» направятся в полевые лагеря, чтобы привести себя в порядок и заняться доукомплектованием, рассказал Пригожин.