Москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето

Старое бабье лето в Москве ожидается после 23–24 сентября. Столбики термометра покажут до плюс 16 градусов.

«После мощного вторжения холода, которое произойдет с пятницы и погрузит нас дней на пять в капитальный холод, есть вероятность, что этот холод вдохнет жизнь в скандинавский антициклон — и он распространит сферу своего влияния стран северной Европы на европейскую территорию России», — рассказал в беседе с РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На такую перспективу, по его словам, трудно дать прогноз, насколько задержится этот период солнечной погоды.

«Это будет похоже на старое бабье лето, оно начнется после 23–24 сентября. Там и температуры уже не те: +1 — +6 ночью, +11 — +16 днем», — пояснил Тишковец.

Классического бабьего лета в Москве в этом году так и не было, уточнил специалист. По его словам, были только «куски», похожие на бабье лето, но они ограничивались буквально двумя днями.

Ранее Тишковец посоветовал жителям столицы попрощаться с метеорологическим летом, потому что к концу недели в столице серьезно похолодает. Температура воздуха в выходные будет ниже сентябрьских значений на несколько градусов из-за арктического вторжения. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье ожидаются «ливни и арктическое вторжение».