«При покупке будет все ясно». Продавец «рубашки Путина» поспорил о ее подлинности с Песковым

«Могут отрицать, да, но при покупке будет все ясно. Фотографию бирки увидит только покупатель рубашки», — заявил продавец.

По его словам, на бирке нет ничего особенного. На ней видна только вышитая подпись швеи либо дизайнера. Дополнительную информацию о рубашке мужчина отказался предоставлять до заключения сделки.

Рубашка привлекла к себе внимание многих, сказал продавец. Однако потенциальных покупателей нет.

На Avito это одеяние выставлено за 165 тысяч рублей, продавец готов отдать его за 150 тысяч. Такая скидка будет действовать в случае, если покупатель за свой счет проведет экспертизу ДНК.

«70% от этой суммы принадлежат человеку, который достал рубашку. Мы вдвоем», — добавил автор объявления.

Ранее на Avito выставили на продажу якобы рубашку Путина. Продавец утверждает, что рубашка размера 48–50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, ее нашли при уборке номера. После обнаружения эту одежду не стирали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не мог забыть в отеле свою рубашку. По его словам, такого быть не может, писало РИА ФАН.