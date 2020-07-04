Песков назвал фейком объявление о продаже рубашки Путина

В интернете на одном из популярных сайтов выставили на продажу рубашку Владимира Путина, которую он якобы оставил в одном из отелей. Но в Кремле заявили, что это объявление — фейк.

«Нет. Такого быть не может», — ответил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на информацию о продаже.

Источник фото: Avito

Ранее объявление о продаже «уникальной» рубашки появилось в Сети. Автор в доказательство прикрепил фотографию и объяснил, что одежду нашли во время уборки президентского номера в Нижнем Новгороде. Он указал нескромную сумму за такой «раритет» — 165 тысяч рублей. Но покупателей так и не нашлось.

Ранее пользователь Аvitо заявлял, что обычно спецподразделения обыскивают номер до и после посещения президента, но в этот раз «что-то сработало не так, и рубашка оказалась у знакомого».

«Обычно после того, как президент посещает какую-то гостиницу, спецподразделения обыскивают номер и находят забытые вещи. Но тут, видимо, что-то сработало не так. И рубашка оказалась у моего знакомого», — отметил он.

Как сообщило радио «Спутник», последний раз Путин был в Нижнем Новгороде еще в октябре 2019 года. Останавливался он в этом отеле или нет, не уточняется. Если это и так, непонятно, почему рубашку нашли и решили продать спустя продолжительное время.