Президент Путин одобрил присвоение звания трудовой доблести 12 городам

Звание «Город трудовой доблести» получат еще 12 российских населенных пунктов. Президент Владимир Путин одобрил список.

«Этого звания уже удостоены 32 наших города. Сегодня рассмотрим новые ходатайства регионов. Заключения историков, ученых представит глава Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев», — заявил Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». Его речь опубликована на сайте Кремля.

Глава государства сообщил, что звание получат Алдан, Бологое, Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Чита, Кемерово, Дзержинск. Об этом написал ТАСС. Указ будет подписан в ближайшее время.

В мае 2021 года звание «Город трудовой доблести» получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск­-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

Города получили такое звание за значительный вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне, а также трудовой героизм и самоотверженность. С полным списком можно ознакомиться на сайте городатрудовойдоблести.рф.