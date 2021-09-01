Путин выступит на просветительском марафоне «Новое знание»

Российское общество «Знание» покажет встречу президента РФ Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое знание». Трансляция пройдет 1 сентября.

Среди приглашенных школьников победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Второй день марафона откроет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он прочитает лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников.

Выступления будут доступны для просмотра на сайте Просветительского марафона «Новое знание», а также в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

Просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября по всей России. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе.

«Новое знание» — это 100 часов уникального просветительского контента, доступного каждому россиянину. Более 150 выдающихся лекторов и наставников выступят в рамках шести просветительских треков: «Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес».

Среди спикеров глава МИД РФ Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, боец Хабиб Нурмагомедов, а также другие известные люди.