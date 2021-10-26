Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи рассказал о реакции туристов на ковидные ограничения

В сочинские отели заселяют только с QR-кодом о вакцинации с 1 августа. Это ограничение начнет действовать в местных кафе и ресторанах с 30 октября. Попадая на морское побережье, туристы забывают об опасности коронавируса и ведут себя вольно. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина в беседе с «360» призвала относиться к санитарным мерам с пониманием и соблюдать их.

«У туристов понимание такое — в Сочи можно все. Попадая в Сочи, все забывают про безопасность, про то, что все-таки ковид существует и люди умирают, — не происходит стыковка. Еще с первого сезона, когда в середине лета прошлого года открылись, это была просто катастрофа. Когда в лифт люди набиваются по 10 человек: пиши — не пиши, говори — не говори», — поделилась Нетягина.

Собеседница отметила, что ситуация не изменится и скандалы продолжатся. Она не исключила, что люди будут массово подделывать QR-коды о вакцинации от коронавируса. По словам Нетягиной, сейчас владельцы кафе и отелей Сочи морально готовят персонал к очередным порциям оскорблений со стороны отдыхающих и стене непонимания.

«Это все неприятно, тяжело. Никакой системы в том, что происходит уже полтора года, нет и быть не может. Все справляемся так, как можем», — добавила глава ассоциации. Она подчеркнула, что работники турбизнеса продолжат терпеливо объяснять отдыхающим о необходимости соблюдения ограничений.

Эпидемическая ситуация в России резко обострилась в начале осени. Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян никуда не ехать в это время и посидеть дома.