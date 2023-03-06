Общество 06 марта 2023, 20:03 «Претензий к врачам нет». Безногий пациент из Перми рассказал, почему полз до травмпункта Безногий мужчина из Перми объяснил, почему полз на четвереньках по снегу

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Мужчина без ног из Перми, которому пришлось ползти на четвереньках по снегу, объяснил ситуацию. По его словам, он понадеялся, что сумеет самостоятельно добраться до травмпункта.

Пациент одной из городских больниц рассказал, что не мог наступать на ноги, но травму счел несерьезной. Вопреки всему он решил не вызывать скорую помощь, а самостоятельно добраться до травмпункта.

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«На коленках я дополз, там потом мне дали кресло-коляску, в принципе, у меня претензий вообще никаких по поводу какого-то здесь унижения или еще чего-то нет. Вообще претензий к врачам нет», — уточнил мужчина.

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По его словам, на видео его снял брат. Позже в больнице ему сделали рентген и сделали болеутоляющие уколы. Обратно он добирался на кресле-коляске.

В конце февраля в Сети появилось видео с безногим мужчиной. Очевидцы рассказали, что полицейские будто бы должны были доставить его в одно из учреждений, но отказались, поэтому он полз на четвереньках самостоятельно. В отделении МВД уточнили, что пациента отказалась забирать скорая помощь, после чего он сам покинул отдел.