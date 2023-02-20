Происшествия 20 февраля 2023, 18:40 Безногому мужчине из Перми пришлось ползти два километра из отдела полиции — СМИ «Подъем»: в Перми безногий мужчина два километра полз домой из отдела полиции Telegram

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Безногому мужчине пришлось около двух километров ползти домой из отдела полиции в Кировском районе Перми. Об этом написало издание «Подъем» со ссылкой на очевидца.

Прохожий попытался помочь, но мужчина, представившийся Володей, сообщил ему, что уже почти дополз. По словам инвалида, правоохранители должны были отвезти его в какое-то учреждение, чтобы определить туда, но «все оказались заняты». Он попросил, чтобы его доставили домой, но получил отказ. Пришлось передвигаться на четвереньках по снегу.

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В пермском ГУ МВД журналистам представили другую версию событий. По их данным, местные жители доставили в отдел 57-летнего уроженца Казани. Оказалось, ни постоянного места жительства, ни прописки в Пермском крае у него нет. Полицейские хотели пристроить бездомного в приют, но там не нашлось мест. Тогда правоохранители вызвали скорую помощь., но медработники не увидели оснований для госпитализации мужчины. Полицейские накормили его и напоили чаем, после чего он сам покинул отдел.

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