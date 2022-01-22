Пресс-секретарь Зеленского объяснил слова президента об оккупации Харькова Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, допустивший оккупацию Харькова Россией, имел ввиду гипотетический сценарий развития ситуации. Об «НВ» рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Это был просто гипотетический сценарий, просто пример. Мне кажется, слова Зеленского вырвали из контекста», — заявил Никифоров. Он объяснил, что президент говорил о возможной эскалации Россией ситуации на Украине и предположил, какой бы она могла быть.

Накануне Зеленский в беседе с изданием Washington Post не исключил, что Россия захочет оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения. Тогда это станет началом полномасштабной войны.

«После аннексии Крыма стало понятно, что такое возможно», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских компаний и граждан. Среди них оказался известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Санкции подразумевают блокирование активов и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Ограничения будут действовать в течение пяти лет.