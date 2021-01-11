Пресс-секретарь мэра Якутска рассказал детали отставки Авксентьевой

Решение Сарданы Авксентьевой уйти с поста мэра Якутска было принято без участия третьих лиц, заявил пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков.

«Хочу подчеркнуть, что это решение было принято без участия третьих лиц, никто никакого давления на главу города не оказывал», — написал пресс-секретарь главы города на странице в Facebook. Он отметил, что это решение было принято на семейном совете и поддержано ближайшим окружением — командой Авксентьевой.

Глава Якутска Сардана Авксентьева объявила, что состояние здоровья больше не позволяет ей возглавлять город. Она сообщила на своей странице в Insragram, что в понедельник, 11 января, принесет в Городскую думу заявление о сложении своих полномочий.

Авксентьева уточнила, что она ложится в больницу сразу после визита в городской парламент. В медицинском учреждении ей предстоит пройти через несколько операций.

Сардана Авксентьева заняла пост главы Якутска в сентябре 2018 года. Она стала первой женщиной-мэром в этом городе. Одной из последних ее инициатив стала продажа здания администрации. Городские чиновники, как отметила Авксентьева, могут работать и в более дешевом здании. На посту главы Якутска она планировала отменить служебный транспорт для чиновников.