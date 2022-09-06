Пресс-секретарь Белого дома оконфузилась, говоря о «Северном потоке» | 360°

Общество 06 сентября 2022, 22:46 Поделиться Telegram

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Viber Пресс-секретарь Белого дома оконфузилась, говоря о «Северном потоке» Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер оконфузилась при общении с журналистами

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции назвала российский газопровод «Северный поток» (Nord Stream) Nordstrom. В США есть сеть универмагов класса люкс с таким названием.

«Мы видим очень ясно, что Россия использует энергоресурсы. Она делает их своим оружием, одним из которых является перекрытие трубопровода Nordstrom», — оговорилась Жан-Пьер.

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В соцсетях тут же пошутили, что во всем виновата только Россия. И даже ее президент Владимир Путин «повлиял» на высокие цены в универмагах Nordstrom.

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«Может ли она хоть раз с листочка без ошибок прочитать?» — удивились пользователи.

Их возмутила некомпетентность Жан-Пьер, с которой, как и с ее предшественницей, Джен Псаки, часто случаются какие-то конфузы. Сейчас бывший пресс-секретарь Белого дома работает на телевидении.

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