Псаки нашла новую работу

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки решила пойти работать на телевидение. Осенью она станет ведущей на MSNBC, сообщила президент телеканала Рашида Джонс.

«Острый ум и отзывчивость Джен в сочетании с мастерством в темах, которые она освещает, сделали ее имя нарицательным по всей стране», — привело слова Джонс агентство Reuters.

Как уточнила президент телеканала, Псаки будет работать не только на MSNBC, но и на канале NBC. Также бывший пресс-секретарь Белого дома займется созданием специальных программ о выборах в конгресс и голосовании за нового президента.

«Разбирать факты и докапываться до сути того, что движет события, наиболее значимые для людей в этой стране, еще никогда не было так важно», — написала Псаки в соцсети.

Она подчеркнула, что рада стать частью «семьи» телеканала. На своей личной странице она указала, что скоро выступит в роли телеведущей.

Ранее издание Axios отмечало, что Псаки заменит ведущую Рэйчел Мэддоу, которая ведет одну из программ на MSNBC в прайм-тайм.