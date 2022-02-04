Прокуратура начала проверку после отказа ребенку со СМА в назначении препарата «Золгенсма»

Прокуратура Краснодарского края начала проверку после того, как трехлетнему мальчику, страдающему спинальной мышечной атрофией, отказали в назначении укола «Золгенсма». Об отказе сообщили родители ребенка.

В ведомстве сообщили, что с отцом мальчика встретился начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры края Николай Асабин.

В рамках проверки прокуратура даст оценку мерам со стороны регионального Минздрава. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.

Отец мальчика сообщил в Instagram, что деньги на препарат собирали с помощью благотворительного фонда Ройзмана. Сумма, которая требовалась для покупки препарата, составила 121 миллион рублей. Сбор завершили 31 января, 3 февраля была врачебная комиссия, на которую, по словам отца мальчика, ему не позволили взять с собой своего законного представителя, независимого врача Александра Курмышкина.

Мужчина добавил, что они все равно приехали вместе, почти 50 минут ждали за закрытыми дверями. Потом ему позволили войти и сообщили, что в назначении препарата отказано на основании решения трех федеральных центров. В качестве причины указали нецелесообразность перевода ребенка с одного препарата на другой. Подобный отказ семья мальчика получала в ноябре, когда препарат «Золгенсма» еще не был зарегистрирован в России.

«В декабре препарат был зарегистрирован в России, и есть четкие критерии, по которым он назначается. У ребенка есть все показания для того, чтобы он его получил. По идее, они должны были его назначить. <…> По закону после регистрации достаточно только заключения региональной комиссии», — рассказал отец ребенка.

Он добавил, что обратится в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы ведомства выяснили, какими критериями руководствовались врачи, когда отказали его ребенку в жизненно важном уколе.