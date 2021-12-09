Минздрав зарегистрировал лекарство для лечения СМА «Золгенсма»

Минздрав разрешил использовать в России швейцарский препарат «Золгенсма». Это лекарство необходимо для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

«Дата государственной регистрации: 9.12.2021», — сказано в документе, внесенном в государственный реестр лекарственных средств.

Запрос на регистрацию препарата от СМА подавала швейцарская фармацевтическая компания Novartis. «Золгенсма» является самым дорогим в мире, так как одна инъекция препарата стоит от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.

Раньше в России были зарегистрированы только два препарата для лечения СМА — «Спинраза» и «Рисдиплам». Стоимость одного укола первого лекарства составляет 125 тысяч долларов. При этом препараты необходимо принимать в течение всей жизни.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) представляет собой редкое генетическое заболевание. Оно приводит к поражению двигательных нейронов спинного мозга, из-за чего мышцы атрофируются.

Летом фонд «Круг добра» открыл прием заявок на закупку «Золгенсма». Препаратом решили обеспечить детей до двух лет.