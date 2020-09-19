Фармаколог объяснил высокую цену на лекарство от коронавируса

Препараты для лечения COVID-19 на следующей неделе появятся в российских аптеках. Они будут стоить дороже привычных противовирусных средств. Цена «Арепливира», например, составит 12 320 рублей. Гендиректор фармакологической компании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев пояснил, что цена поставок лекарства в больницы и аптеки не может различаться.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — рассказал Младенцев РИА «Новости».

Эксперт фармакологического рынка Николай Беспалов уверен, что на цену лекарства влияет мировой спрос.

«Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — приводит сайт kp.ru слова Беспалова.

Купить «Арепливир» в аптеках можно будет уже с понедельника, 21 сентября. Продадут его только по назначению врача. На рынок поступят еще два препарата от коронавируса: «Авифавир» и «Коронавир».