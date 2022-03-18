Преодолели пять блокад. В Крыму напомнили, как Украина восемь лет мешала полуострову

Крым за восемь лет смог преодолеть пять блокад, которые устроили власти Украины. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он уточнил, что среди этих блокад были банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и водная, написало РИА «Новости».

«Благодаря проведению специальной операции на Украине удалось разблокировать Северо-Крымский канал и положить конец водной блокаде полуострова», — отметил Гемпель.

Он добавил, что Россия помогла Крыму успешно преодолеть и все остальные блокады. Все эти годы полуостров динамично развивался во всех сферах и продолжает развиваться.

После воссоединения Крыма с РФ Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды в республику по Северо-Крымскому каналу. Предварительная сумма ущерба от блокады составила 1,47 триллиона рублей.

После начала спецоперации на Украине ВС РФ разблокировали подачу воды. Специалисты Минобороны приступили к очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.