Представителям Google и Apple пригрозили уголовной ответственностью за неудаление запрещенного контента

Представителей Google и Apple предупредили, что если компании не удалят запрещенный контент, это приведет к привлечению виновных к персональной ответственности, вплоть до уголовной. Такое предупреждение озвучила комиссия Совфеда по защите суверенитета.

Заседание комиссии прошло накануне российских выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Google и Apple пригласили участвовать в нем в связи с вмешательством в избирательный процесс, пояснил глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, доказательства этого были официально переданы послу США. Кроме того, есть официальные представления органов российской прокуратуры в адрес гендиректора Apple Тима Кука и главы Google Сундара Пичаи, сообщило РИА «Новости».

На заседании представителям американских корпораций заявили, что в случае неудаления контента, который противоречит российскому законодательству, последует ответная реакция. Виновные в этом могут быть привлечены к ответственности, в том числе и по УК РФ.

Ранее глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что Google и Apple игнорируют законы РФ, поэтому ответственность за это нужно ужесточить. Причем как для корпораций, так и для менеджеров по их работе на территории России.