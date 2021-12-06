Полпред Путина исключил сдачу Курильских островов в аренду

Курильские острова были и останутся территорией Российской Федерации. Поэтому заявления о сдаче их в аренду недопустимы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он напомнил, что по поручению президента России правительство разработало законопроект о создании льготного экономического режима на Курильских островах. Он должен привлечь внутренних и внешних инвесторов для освоения территорий. Документ сейчас находится на рассмотрении Госдумы.

Земельные участки для реализации предложений инвесторов распределит специальная правительственная комиссия.

«Никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может», — подчеркнул Трутнев.

Так он ответил на заявление губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, что инвестирующая в возобновляемые источники энергии компания из Дании готова взять в аренду остров Шумшу, входящий в Курильскую гряду.

Трутнев подчеркнул, что сначала на острове Шумшу должен появится музей в память о погибших во время Великой Отечественной войны солдатах Советской Армии, которые приняли участие в самых кровопролитных боях на этой территории.