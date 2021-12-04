Датчане захотели арендовать остров на Курилах

Курильский остров Шумшу захотела арендовать датская компания Copenhagen Offshore Partners (COP), которая занимается инвестициями в возобновляемые источники энергии. Об этом глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал РБК.

Инвесторы готовы вложить в проект на Курилах 2–2,5 миллиарда долларов.

Остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов. По словам Лимаренко, датская фирма просит в аренду именно этот остров, потому что на нем хорошие условия для ветряной генерации.

«Они хотят производить 1,5 гигаватта, 120 тысяч тонн водорода», — сказал глава Сахалина.

Датчане планируют продавать водород в Японию.

«Это исконно российские острова, поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений», — отметил Лимаренко.

COP просит предоставить землю, но это не значит, что проект точно состоится, добавил он. По словам главы Сахалина, сейчас идут серьезные переговоры, о которых он докладывает правительству страны.

Ранее на Курильских островах появились ракетные комплексы «Бастион».