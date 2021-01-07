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    07 января 2021, 12:42

    Представитель Ланового рассказал о состоянии артиста

    Андрей Иванов

    Народный артист Василий Лановой почти вылечился от ковида. Через пару дней его выпишут из больницы. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель актера Антонина Журавлева.
    Представитель Ланового рассказал о состоянии артиста

    «Еще день-два и отправят на выписку. Все в порядке у него, выздоравливает, все хорошо, собственного говоря», — приводит агентство слова Журавлевой.

    Лановой попал в больницу с COVID-19 2 января, пишет RT. У него на 5% были поражены легкие. Заболела и его жена — актриса Ирина Купченко. На время болезни артистов Театр имени Вахтангова заменил спектакли с их участием.

    COVID-19 этой зимой подкосил несколько любимых россиянами артистов. На больничной койке оказались Александр Ширвиндт, Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. Ширвиндт уже победил болезнь, и его отправили домой.

    Заболел ковидом и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.