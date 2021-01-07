Представитель Ланового рассказал о состоянии артиста

«Еще день-два и отправят на выписку. Все в порядке у него, выздоравливает, все хорошо, собственного говоря», — приводит агентство слова Журавлевой.

Лановой попал в больницу с COVID-19 2 января, пишет RT. У него на 5% были поражены легкие. Заболела и его жена — актриса Ирина Купченко. На время болезни артистов Театр имени Вахтангова заменил спектакли с их участием.

COVID-19 этой зимой подкосил несколько любимых россиянами артистов. На больничной койке оказались Александр Ширвиндт, Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. Ширвиндт уже победил болезнь, и его отправили домой.

Заболел ковидом и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.