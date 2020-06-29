Представитель Кадырова на Ямале впал в кому. У него находили коронавирус

Представитель главы Чечни в Ямало-Ненецком автономном округе Хусейн Элембаев впал в кому на фоне тяжелой болезни. Он находится в больнице в Новом Уренгое.

«В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы ЧР в Ямало-Ненецком автономном округе. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни», — написал в Instagram мэр Грозного Иса Хаджимурадов.

Хаджимурадов отметил, что Элембаев — очень порядочный человек, который всем помогает. Поэтому он призвал помолиться о его здоровье.

Чем именно болен Элембаев, в сообщении не уточняется. Между тем, Telegram-канал Chechnya еще в воскресенье со ссылкой на Хаджимурадова писал, что представитель главы Чечни в ЯНАО заразился коронавирусом и был госпитализирован.

В ЯНАО, по последним данным, 5332 случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии скончались 37 человек. Новый Уренгой является крупнейшим очагом распространения вируса в регионе: за все время там заболели COVID-19 1847 человек.