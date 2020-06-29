Коронавирус в России и мире. Главное на 29 июня

Уже более 10 миллионов больных СОVID-19 по всему миру и 634437 выявленных случаев в России. Ученые говорят, что угроза второй волны миновала, даже после снятия ограничений. В стране третий день подряд выявляют менее семи тысяч новых больных.

В России

За последние сутки в России умерли 104 зараженных коронавирусом нового типа. Общее число погибших от вируса достигло 9073.

Источник фото: телеканал «360»

В Москве за сутки скончались 23 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на 2019-nСоV. Всего в столице за все время эпидемии было выявлено 219 354 больных, 134 043 вылечились.

При этом глава города Сергей Собянин заявил, что после снятия ограничений ситуация в Москве не ухудшилась, и «ничего ужасного не произошло», так как «прошли все эти пики».

Скоро ожидается, что в столице восстановится и спортивная жизнь. Спортивные сооружения начали возвращаться в городские парки.

Подмосковные медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 1319 пациентов. За все время пандемии было выявлено 56 609 больных, от последствий заражения выздоровел 33 231 пациент. 858 человек умерли.

Также 28 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В специальном постановлении теперь предусмотрены меры поддержки для железнодорожных и водных пассажирских перевозок. Спрос на тих резко упал с введением ограничений.

В мире

Число зараженных COVID-19 превысило отметку в 10 миллионов человек по всему миру. На первом месте по количеству больных остаются США (2 544 169), а на втором Бразилия (1 313 667).

Быстро растет число зараженных в станах, где до этого пандемия не достигла больших масштабов. 528859 случаев установлено в Индии, она на четвертом месте после России, 279419 — в Перу (шестое место) и 271982 — в Чили (седьмое место).