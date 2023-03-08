Эксклюзив 08 марта 2023, 01:30 «Нужно разговаривать как на кухне». Самый молодой вице-спикер Госдумы рассказал, как политику стать понятней для народа Вице-спикер Чернышов: политику нужно говорить с людьми как на кухне

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Самый молодой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объяснил на стриме «360» Аксинье Гурьяновой, как политику говорить понятно о сложном. Парламентарий отметил, что источником власти в России является многонациональный народ, поэтому нужно быть ему понятным, чтобы получить поддержку.

Чернышов в руководстве парламента представляет фракцию ЛДПР и является самым молодым вице-спикером в Госдуме. Ведущая задала вопрос, каково это быть — самым молодым.

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«Должность важная, щеки надувать можно. Но не время надувать щеки и не нужно этого делать. Нужно по-человечески, по-людски», — ответил Чернышов.

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Вице-спикер отметил, что политик должен быть понятным для людей. Сейчас во власти много тех, кто может «трехэтажно излагаться» или применяет огромные речевые обороты. Но такие политики чаще всего сами не понимают, что говорят, считает Чернышов.

«Людям просто надо говорить, вот как на кухне. Именно так. Иначе другое отношение будет формироваться. <…> Ведь самое главное для политика — это рассказать в трех словах понятно и спокойно», — поделился вице-спикер.

Чернышов заявил, что важны люди, а не выборы. Политик должен сам понимать, что говорит, тогда и люди его поймут, иначе они его не поддержат.

«Выборы не выборы, самое главное — это наши люди. Они дают власть. Источник власти в России — это многонациональный народ», — подытожил парламентарий.