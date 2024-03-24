Общество 24 марта 2024, 09:58 Предприниматели отдадут часть выручки пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall Рестораторы направят часть доходов пострадавшим при теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Владельцы ресторанов и торговые сети решили отдать часть прибыли за выходные дни пострадавшим во время теракта на концерте группы «Пикник». Об этом сообщило агентство «Москва».

«Чудовищная трагедия унесла жизни множества людей, сотни пострадали, потеряли родных и близких. Мы хотим выразить свою поддержку всем, кого затронула эта страшная ситуация», — заявил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

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Он уточнил, что вместе с коллегами планируют отправить доходы за 23 и 24 марта в помощь жертвам теракта.

Ресторатор добавил, что желающие поучаствовать в акции могут внести свой вклад на официальном сайте организации «Российский Красный Крест».

Участниками акции уже стали несколько крупных ресторанов и торговых точек.

В воскресенье, 24 марта, объявили день общенационального траура по погибшим в теракте в красногорском Crocus City Hall. Сегодня приспустят госфлаги, а также отменят все развлекательные программы и события.