Предпенсионерам напомнили о льготах и выплатах

В период предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до выхода на пенсию, россиянам положены некоторые льготы и выплаты. Об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, сообщило агентство «Прайм».

Она напомнила, что люди предпенсионного возраста освобождаются от налога на земельный участок площадью не более шести соток. По статье 407 Налогового кодекса им не нужно выплачивать налог на недвижимость, а также им положена региональная льгота по транспортному налогу.

Предпенсионеры также имеют право на получение денежных выплат. В частности, им полагается пособие по безработице в повышенном размере, в следующем году оно составит 12 792 рубля.

«Кроме того, женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестер или пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды, а у плательщиков алиментов есть соответствующий достаточный доход», — подчеркнула Ногайлиева.

По ее словам, размер алиментов устанавливается либо по соглашению сторон, либо судом. Она добавила, что россияне за пять лет до выхода на пенсию имеют право потребовать накопительную пенсию или единовременную выплату, если для получения накопительной пенсии не хватает пенсионного коэффициента и трудового стажа.