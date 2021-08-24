Три белоруса умерли от отравления суррогатным алкоголем в Карелии

В Карелии восемь белорусов отравились суррогатным алкоголем, трое из них в результате скончались. Об этом в республиканском Минздраве сообщили «Интерфаксу».

Восемь жителей Белоруссии отравились суррогатным спиртным в Пудожском районе республики. Один из них умер еще до приезда скорой. Второй скончался в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской ЦРБ.

Врачи продолжают бороться за жизнь остальных пяти. Специалисты делают все возможное, но не решаются давать оптимистичные прогнозы.

У всех госпитализированных в крови обнаружили метанол. Поэтому наиболее вероятной причиной является отравление суррогатным алкоголем, содержащим метиловый спирт.

Белорусы работали на одном из предприятий в Карелии. Следователи предполагают, что они отравились 22 августа. По данному факту завели уголовное дело.

Ранее в Тамбовской области три человека насмерть отравились алкоголем после семейного застолья.