Предложение сократить рабочий день части россиян летом объяснили

Суть предложения сократить летом рабочий день людям старше 60 в том, чтобы сохранить их здоровье и продлить жизнь. Об этом рассказал автор инициативы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Суть и цель данной инициативы заключается в том, чтобы обратить внимание и поддержать наших граждан старше 60 лет с точки зрения <…> здоровья, с точки зрения долголетия <…> и подойти к организации их труда более принципиально и бережно», — заявил Хамзаев.

3 марта собеседник направил письмо с этим предложением министру труда России Антону Котякову. В послании главе Минтруда говорится, что рабочий день людям старше 60 лет необходимо сократить только летом и всего на час. Хамзаев считает, что урезать зарплату за это нельзя.

В феврале общественник отправил письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, в котором поделился идеей ввести в России новый праздник — День здорового образа жизни и сделать его выходным. По словам Хамзаева, лучше всего будет учредить этот праздник 7 апреля, во Всемирный день здоровья. Согласно задумке автора предложения, этот выходной россияне смогут посвятить занятиям физкультурой и спортом.