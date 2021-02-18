Новый праздник предложили ввести в России

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести в России новый праздник — День здорового образа жизни — и сделать его выходным. Своей идеей он поделился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в письме.

«В целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — приводит RT текст письма.

В своем обращении Хамзаев подчеркнул, что президент России Владимир Путин не раз говорил говорил о задаче популяризации ЗОЖ, который важен для всего народа. По его словам, здоровый образ жизни стал одним из важнейших элементов национальной идеи в нашей стране.

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