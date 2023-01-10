Общество 10 января 2023, 16:40 Предложение с 10-тысячным штрафом для пешеходов-нарушителей прокомментировали в Госдуме

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Увеличение штрафа за переход дороги в неположенном месте до 10 тысяч может повысить безопасность на дорогах. Об этом ИА «НСН» рассказал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

По его словам, в настоящее время для пешеходов в России созданы такие условия, что они практически ни за что не отвечают: вся ответственность лежит на водителе. Так, если человек выскочил под колеса автомобиля, виноват все равно будет сидевший за рулем. Кроме того, многие пешеходы сознательно пренебрегают собственной безопасностью, переходя дорогу в наушниках и капюшонах, закрывающих обзор.

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«Сейчас мы настолько расставили приоритеты в сторону пешеходов, что они даже не смотрят и выходят на дорогу, как будто „я в домике“, а там идет поток машин. Это заканчивается трагедией для одного, второго и семей, надо это останавливать», — заявил Андрей Колесник.

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Напомним, ранее Российская общественная инициатива предложила ввести 10-тысячные штрафы для пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте.