Общество 09 января 2023, 18:39 Автомобильный союз поддержал идею штрафовать пешеходов за переход в неположенном месте

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На портале Российская общественная инициатива появилось предложение штрафовать пешеходов на 10 тысяч рублей за переход дороги не по «зебре», и Национальный автомобильный союз с готовностью поддержал эту идею. Об этом сообщило ИА НСН.

Чтобы инициативу рассмотрели, она должна набрать 100 тысяч голосов. По мнению автомобилистов, эта мера необходима. Потому что в настоящее время пешеходов, по сути, никто не штрафует. И они, чувствуя свою безнаказанность, нарушают правила и создают аварийные ситуации.

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«Многие ведут себя на дорогах так, словно они котики и у них девять жизней. У нас пропаганда провалена, мы предлагали включить в школьную программу ОБЖ обязательное изучение правил дорожного движения. Сейчас правила дорожного движения в России изучают только водители», — объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Также он призвал к проработке комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения. В том числе введение обязательного ношения светоотражающих элементов и фиксацию нарушений пешеходов с помощью современных технологий.

Ранее сообщалось, что с 11 января в России разрешается использовать камеры, чтобы штрафовать автомобилистов, выбрасывающих мусор из машины.