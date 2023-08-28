Эксклюзив 28 августа 2023, 14:26 Предложение повысить материнский капитал до миллиона рублей сочли неприемлемым Депутат Бессараб назвала неприемлемым предложение повысить сумму маткапитала РИА «Новости»

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Предложение о повышении суммы материнского капитала за второго и третьего ребенка до миллиона рублей является неприемлемым в нынешних финансовых условиях. Об этом «360» сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«На мой взгляд, это неприемлемое предложение. Потому что достаточно сложно финансово обеспечивать выполнение всех показателей, но государственный бюджет это обеспечивает. А замахиваться на большее? Да, хорошо, особенно перед выборами. Но сегодня это значит, что люди поверят в это [обещание], а оно не сбудется», — сказала она.

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Бессараб отметила, что в последние годы сумма материнского капитала действительно растет благодаря поручению президента России Владимира Путина.

«Что касается повышения суммы до миллиона рублей, то это хорошая и амбициозная задача. Но мы должны исходить из того, что на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет», — добавила парламентарий.

При этом депутат не исключила повышение сумму маткапитала с учетом инфляции.

Ранее члены ЛДПР предложили увеличить материнский капитал на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего — до миллиона рублей.