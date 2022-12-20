Эксклюзив 20 декабря 2022, 10:50 Предложение передать Китаю часть автозаводов опровергли в Госдуме Вице-спикер Чернышов опроверг заявление о якобы передаче КНР части автозаводов в РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Опубликованное в некоторых СМИ высказывание вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о вероятной передаче китайским брендам части автомобильных заводов в России является недостоверным. Об этом сказано в заявлении политика, которое появилось в распоряжении «360».

В СМИ привели якобы цитату Чернышова: «Предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей».

Реклама

«Я с предложениями про всякие продажи китайцам не выступал. Информация ошибочна. Это признал и первоисточник. Неприятно, но мы живем в эпоху информации. Жалко, что те, кто репостил эту новость, даже не позвонили, не уточнили ничего. Ничего. Проплывем», — заявил Чернышов.

Реклама

Вице-спикер подчеркнул, что отечественная промышленность должна развиваться гражданами России.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил «360», что в ближайшем будущем на российском рынке появятся автомобили европейского качества собственного производства.

Автомобильный эксперт Петр Баканов также рассказывал, что российский автопром только выиграет от ухода зарубежных компаний, так как будет меньше конкуренции.