Эксклюзив 17 декабря 2022, 17:50 Автомобильный рынок в России по-прежнему насыщен. Запас новых иномарок уменьшился лишь временно Автоэксперт Субботин: в России скоро появятся машины европейского уровня

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Новых иномарок в России хватит всего на месяц продаж — таковы официальные данные. После ухода иностранных игроков в стране осталось лишь 14 производителей: три отечественных и 11 китайских. «360» выяснил у экспертов, стоит ли на самом деле опасаться, что рынок опустеет.

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На складах автодилеров страны осталось максимум 30 тысяч новых иномарок, заявили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». С учетом того, что автоцентры, как правило, продают около 30 машин в месяц, цифры выглядят неутешительно. Однако все не так, как кажется.

РИА «Новости»

Наладился параллельный импорт

Цифры, которые дает Российская ассоциация автомобильных дилеров, не учитывают продажи машин по параллельному импорту, рассказал автоэксперт и автомобильный журналист Петр Баканов.

По его словам, говорить о 20-30 тысячах оставшихся новых иномарок можно, имея в виду те машины, которые поставляются официально. Но сейчас «понятие нового и официально проданного автомобиля теряет свой смысл» из-за легализации параллельного импорта. Также активно завозят подержанные машины. По мнению эксперта, рынок становится даже «более пестрым».

Действительно, к концу года у нас осталось не такое большое количество игроков, это, в основном, китайские автопроизводители, российские, может быть, корейские — это те, кто официально поставляет. Вот и весь «пирог», а кто откусывает от этого него большой кусок, наверное, мы увидим к концу года. Петр Баканов автоэксперт, автомобильный журналист

Отечественные модели совершенствуются

Российский автопром постепенно перестраивается. Скоро в стране будут выпускать автомобили европейского уровня, уверен другой автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Сейчас у нас будут производить отличные, вполне европейские машины, просто нужно чуть-чуть подождать», — призвал он.

Еще в середине года автомобильный журнал Auto.ru сообщал о росте продаж отечественных LADA: на них пришлось 10 из 35 тысяч проданных в июле автомобилей. С одной стороны, понятно — выбор уменьшился. С другой, вряд ли автомобилист потратит деньги на машину, которая его не устраивает. Видимо, отечественные модели уже сейчас кое в чем могут состязаться с иностранными.

РИА «Новости»

По словам Петра Баканова, у многих российских автопроизводителей есть и планы на экспорт. По данным «Российской газеты», АвтоВАЗ планирует экспортировать около 20 тысяч автомобилей в следующем году. Основные экспортные рынки — Белоруссия, Казахстан и Азербайджан. Возможно, отечественный автопром в чем-то только выиграет от ухода зарубежных компаний — будет меньше конкуренции.

Модельный ряд скоро обновится

«Не забываем, что это конец года, у многих сейчас пойдет пересменок модельного ряда», — отметил Петр Баканов.

Он добавил, что дилерам не так выгодно продавать в 2023 году машины 2022-го. Раньше, когда у людей было больше денег, можно было устраивать гигантские скидки и объявлять акции и давать бонусы. Сейчас потребительский спрос сократился.

РИА «Новости»

«Народ стал очень избирательно, в рамках своих возможностей, подходить к выбору автомобиля и покупке», — констатировал Баканов.

Он признался, что падение покупательской способности вызывает у него опасения, и заметил даже, что для части россиян автомобили «становятся роскошью». Но добавил: многие эксперты ожидают, что в 2023 году удастся продать порядка 800–850 тысяч автомобилей, а это больше показателя 2022 года.

Не исключено, что ситуация с доходами россиян улучшится в следующем году. Президент Владимир Путин на недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поставил экономические задачи на следующий год, главные из которых — добиться повышения зарплат и снизить неравенство в этой сфере.

А с учетом сложившихся сейчас обстоятельств, по мнению автоэкспертов, продажа 20–30 тысяч автомобилей за месяц — неплохой показатель.

Спрос все же есть — и будет всегда

Россию никто не «закрывал», и автомобили тем или иным образом будут ввозить всегда — просто сейчас новые иномарки «завозят под понятного клиента», отметили эксперты.

Не надо переживать, что кончатся иномарки, дороги опустеют, нечего будет покупать. Есть деньги — и ты покупаешь автомобиль: хочешь Mercedes — привезут, BMW — не вопрос. В мегаполисах, в частности в Москве, появились уже машины из Европы с транзитными номерами, японских моделей полно. Спрос будет — будет предложение, это законы рынка. Если даже запас действительно кончился, ничего страшного. Вячеслав Субботин автомобильный эксперт

Запасы не так уж малы?

Если и осталось 30 тысяч новых иномарок, этого хватит не на месяц, а гораздо больше, потому что темпы продаж пока снижаются и «автомобилей пока больше, чем покупателей», считает вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Он добавил, что слова о заканчивающемся запасе машин — скорее всего, «некий рекламный ход», направленный на то, чтобы распродать их.

Очередь за иномарками не стоит, поскольку цены достаточно высокие, и сегодня во всех салонах фактически можно спокойно купить любой из автомобилей, начиная от «Лады» и заканчивая машиной иностранных производителей. Да, их осталось немного, и они, как правило, 2021 или начала 2022 модельного года. Закончится они — привезут новые посредством параллельного импорта. Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов

Стоит ли сейчас покупать иномарку

«Российские автомобильные дилеры» сообщили, что среди оставшихся в запасе не подержанных автомобилей — в основном дорогие китайские модели, а любимых многими автолюбителями иномарок средней ценовой категории — Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen — почти нет. Нужно ли срочно покупать то, что есть, пока не разобрали и это

Вячеслав Субботин считает, что нет — в том числе с учетом того, как развивается отечественный автопром.

«Не надо с понурой головой идти в автосалоны и покупать китайский автомобиль — подождите», — призвал он.

Пожалуй, уместно вспомнить цитату из пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо»: «Можно и подождать, если есть чего ждать».