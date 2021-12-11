Идея Минтранса о праве людей с верхних полок на обед у стола приведет к конфликтам

В Минтрансе предложили обязать пассажиров нижних полок российских поездов уступать место у стола. В Общероссийском объединении пассажиров считают, что не нужно принимать эту норму, так как пассажиры и сами могут договориться. А закрепление нормы может привести к большему числу конфликтов.

Минтранс предлагает узаконить права путешественников с верхних полок на прием пищи в комфортных условиях — утром и вечером по 30 минут и в обед в течение часа. В ведомстве считают, что это поможет в будущем избежать конфликтов между пассажирами.

Председатель ВРОО «Региональная Инициатива» и Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил в разговоре с «360», что изначально, при покупке билетов, человек осознанно делает выбор в пользу более бюджетного варианта, с меньшим количеством сервисов и услуг, которые заявлены в билете. Либо пассажир выбирает более дорогой билет с расширенным перечнем услуг.

«И здесь достаточно сложная инициатива Министерства транспорта, нам кажется, что эти вопросы регулировать законом не нужно. Пассажир должен уметь договариваться, общаться. Но закрепление этих норм в законе — 30 минут — даст возможность необоснованному требованию со стороны пассажира верхней полки, чей билет значительно дешевле, требовать данное время», — отметил Зотов.

По мнению Зотова, регулирование отношений пассажиров законом может спровоцировать еще большую волну конфликтов.

«Он может спать, когда другой пассажир, у которого выход более ранний, будет требовать эти 30 минут. И дополнительное подкрепление этой нормы в законе нам кажется чрезвычайно ненужной. Наоборот, это приведет к большему количеству конфликтов», — сказал Зотов «360».

Конфликты между пассажирами верхних и нижних полок за столик происходят. Но, по мнению Зотова, большинство из них решается цивилизованно. А если никто не идет на уступки, то в конфликт вмешивается проводник поезда.