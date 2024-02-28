28 февраля 2024, 14:54
Предложение не учитывать мнение ребенка при разводе родителей раскритиковали
Депутат Бессараб: при разводе родителей мнение ребенка нужно учитывать
Во время бракоразводных процессов судам необходимо учитывать мнение ребенка и его личное желание жить с тем или иным родителем. На это в беседе с «360» указала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.
«Парламентская газета» сообщила, что несколько депутатов хотят предложить поправки в законодательство. Изменения предполагают, что мнение ребенка на бракоразводных судебных процессах учитывать не будут — во внимание примут только его интересы и позицию родителей.
Реклама
«Я категорически это не поддерживаю, ребенок — маленький человек. Когда его сердце рвется по одному родителя, а его насильно оставляют с другим, это неверно. Устремления ребенка нужно учитывать. Их могут просто не учесть, исходя из субъективного решения. Но выслушать и понять его позицию важно», — сказала Бессараб.
Депутат отметила, что подобные инициативы могут привести к ущемлению прав детей.
Представьте ситуацию: ребенок всю жизнь прожил с папой или мамой, а суд принимает решение отдать его в другие руки. Очень надеюсь, что это не примут, буду против голосовать.
Светлана Бессараб
депутат Госдумы
Детский психолог Дарья Дугенцова согласилась с точкой зрения, что мнение детей обязательно нужно учитывать в судах.
«Самый замечательный формат решения — проведение психологической экспертизы. По рисункам можно выявить привязанность ребенка к конкретному родителю. Я бы рекомендовала депутатам обратить внимание на тесты, спрашивать точно нужно», — подчеркнула она.
Ранее россиянам рассказали, когда дети должны платить алименты родителям.
Суд
Дети
Семья
Депутаты
Россия
Реклама
Реклама