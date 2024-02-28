Эксклюзив 28 февраля 2024, 14:54 Предложение не учитывать мнение ребенка при разводе родителей раскритиковали Депутат Бессараб: при разводе родителей мнение ребенка нужно учитывать РИА «Новости»

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Во время бракоразводных процессов судам необходимо учитывать мнение ребенка и его личное желание жить с тем или иным родителем. На это в беседе с «360» указала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

«Парламентская газета» сообщила, что несколько депутатов хотят предложить поправки в законодательство. Изменения предполагают, что мнение ребенка на бракоразводных судебных процессах учитывать не будут — во внимание примут только его интересы и позицию родителей.

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«Я категорически это не поддерживаю, ребенок — маленький человек. Когда его сердце рвется по одному родителя, а его насильно оставляют с другим, это неверно. Устремления ребенка нужно учитывать. Их могут просто не учесть, исходя из субъективного решения. Но выслушать и понять его позицию важно», — сказала Бессараб.

Депутат отметила, что подобные инициативы могут привести к ущемлению прав детей.

Представьте ситуацию: ребенок всю жизнь прожил с папой или мамой, а суд принимает решение отдать его в другие руки. Очень надеюсь, что это не примут, буду против голосовать. Светлана Бессараб депутат Госдумы

Детский психолог Дарья Дугенцова согласилась с точкой зрения, что мнение детей обязательно нужно учитывать в судах.

«Самый замечательный формат решения — проведение психологической экспертизы. По рисункам можно выявить привязанность ребенка к конкретному родителю. Я бы рекомендовала депутатам обратить внимание на тесты, спрашивать точно нужно», — подчеркнула она.

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