facebook_pixel
    02 октября 2020, 19:25

    Предложение дать отпуск на время каникул оценили в «Совете матерей»

    Алена Макаренко

    Предложение предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на время внеочередных каникул из-за пандемии коронавируса хорошее и правильное. Так считает председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая, сообщило ИА Nation News.
    Предложение дать отпуск на время каникул оценили в «Совете матерей»

    Однако еще нужно понять, откуда брать деньги на временный отдых взрослых россиян.

    «Идея хорошая, но надо понять, откуда брать деньги. Если об этом должны подумать работодатели, то это неправильно. Выходит, что они должны либо свой бизнес забросить, либо деньги выплачивать», — заявила Буцкая.

    По ее мнению, предстоит детально отработать воплощение идеи в жизнь. Если родителям предлагают сидеть дома, то им должны выплачивать МРОТ за счет федерального бюджета.

    «Все должно делаться не через работодателя, они уже подыхают. Всем негосударственным компаниям через одного очень сложно. За реализацию инициатив должно отвечать государство», — добавила эксперт.

    Она напомнила, что родители не могут сидеть дома без зарплаты. Только незначительная доля россиян могла бы получить оплачиваемый отпуск. На него вправе рассчитывать сотрудники госучреждений, поскольку они получают деньги из федерального бюджета. Руководители частных организаций до сих пор пытаются покрыть свои убытки. При уходе половины сотрудников на оплачиваемый отпуск многим фирмам придется закрыться.

    Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск с 5 по 18 октября. В эти дни московские школьники отправятся на каникулы.

    Новости SMI.FM