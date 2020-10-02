Родителям младшеклассников предложили дать отпуск на время каникул
Строкова направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову. Копия документа оказалась в распоряжении RT.
«Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — сказано в послании.
Парламентарий отметила, что эта мера поможет обезопасить ребенка в непростой эпидемической ситуации. Кроме того, отпуск станет большой помощью родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что осенние школьные каникулы продлят с одной недели до двух из-за риска распространения коронавируса в городе. Это касается всех школьных учреждений, хотя обычно они всегда сами выбирают время для каникул.
Еще одной из мер борьбы с ростом заболевших стало требование мэра перевести часть офисных работников на удаленку.