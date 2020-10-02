Родителям младшеклассников предложили дать отпуск на время каникул

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с идеей предоставить одному из родителей учеников начальной школы оплачиваемый отпуск с 5 по 18 октября. В эти дни у московских школьников будут каникулы.

Строкова направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову. Копия документа оказалась в распоряжении RT.

«Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — сказано в послании.

Парламентарий отметила, что эта мера поможет обезопасить ребенка в непростой эпидемической ситуации. Кроме того, отпуск станет большой помощью родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что осенние школьные каникулы продлят с одной недели до двух из-за риска распространения коронавируса в городе. Это касается всех школьных учреждений, хотя обычно они всегда сами выбирают время для каникул.

Еще одной из мер борьбы с ростом заболевших стало требование мэра перевести часть офисных работников на удаленку.