Предлагавших купить должность губернатора Чукотки мужчин арестовали в Москве — СМИ
Источник ТАСС: в Москве арестовали обвиняемых в попытке продать пост губернатора Чукотки
В Москве арестовал трех россиян, которых обвинили в попытке продать должность губернатора Чукотского автономного округа. Меру пресечения им выбрал Хамовнический суд столицы.
Фигурантам, уточнил источник ТАСС, вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе группы. По версии следствия, мужчины предлагали получить должность главы Чукотки за бешеную сумму.
Сделку злоумышленники намеревались заключить с 61-летним генерал-майором полиции в отставке Тимофеем Сасыковым. Возможность занять высокий пост ему предложили в обмен на четыре миллиона долларов.
Сасыков ранее был главой МВД в другом регионе — Калмыкии. Отставной офицер после поступившего предложения сразу же обратился в органы ФСБ. Вся дальнейшая операция проводилась уже под контролем спецслужб.
Сделка якобы состоялась, когда бывший полицейский передал злоумышленникам один миллион долларов. После этого мужчин взяли с поличным. Примечательно, что предлагавшие пост представились именно сотрудниками ФСБ.