В Москве арестовал трех россиян, которых обвинили в попытке продать должность губернатора Чукотского автономного округа. Меру пресечения им выбрал Хамовнический суд столицы.

Фигурантам, уточнил источник ТАСС, вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе группы. По версии следствия, мужчины предлагали получить должность главы Чукотки за бешеную сумму.

Сделку злоумышленники намеревались заключить с 61-летним генерал-майором полиции в отставке Тимофеем Сасыковым. Возможность занять высокий пост ему предложили в обмен на четыре миллиона долларов.

Сасыков ранее был главой МВД в другом регионе — Калмыкии. Отставной офицер после поступившего предложения сразу же обратился в органы ФСБ. Вся дальнейшая операция проводилась уже под контролем спецслужб.

Сделка якобы состоялась, когда бывший полицейский передал злоумышленникам один миллион долларов. После этого мужчин взяли с поличным. Примечательно, что предлагавшие пост представились именно сотрудниками ФСБ.