Аферисты пытались продать должность губернатора Чукотки за $4 миллиона

Аферисты пытались продать должность губернатора Чукотки за четыре миллиона долларов. Ее предлагали генерал-майору полиции. Об этом написал сайт «Московский комсомолец».

По данным издания, к бывшему главе МВД Калмыкии обратились трое мужчин, которые запросили огромную сумму за назначение на пост губернатора Чукотского автономного округа. Сделка состоялась, когда полицейский заплатил один миллион долларов. После этого аферистов взяли с поличным.

Теlеgrаm-канал Ваzа написал, что речь идет об экс-главе МВД Тимофее Сысакове. Мошенники, которые к нему обратились, представились сотрудниками ФСБ. Сысаков быстро согласился на сделку и сразу сообщил о ней настоящим сотрудникам ФСБ. После задержания в отношении мошенников возбудил уголовные дела.

Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко ранее рассказал, как не попасться на уловки мошенников при покупках в интернете. Для начала необходимо убедиться в законности самого интернет-магазина. Эксперт также предупредил, что погоня за дешевизной в Сети не приведет к добру. Поэтому перед покупкой стоит сравнить цены на разных ресурсах.