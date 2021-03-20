«Предлагает деньги за фото с моей мамой»: незнакомец стал преследовать сына Децла

Сын Децла Тони, или, как сам он себя называет в соцсетях, Меркурий Антоний Иоанн, пожаловался в сториз в Instagram, что его преследует незнакомец по имени Виктор. Подросток заявил, что этот человек хочет стать его отчимом.

Тони показал сообщение от незнакомца, где тот говорит о желании усыновить его.

Источник фото: телеканал Instagram

«Он предлагает людям две тысячи рублей за фотографию с моей мамой, преследует нас, преследует меня, написывает и названивает нашим друзьям, рассказывает всякие небылицы и создает по 10-15 аккаунтов в сутки. Это ненормально», — написал парень.

Тони заявил, что «пора покупать перцовку ему и его маме».

В августе прошлого года сын музыканта Кирилла Толмацкого записал и выпустил свою первую песню под псевдонимом Juzeppe Junior. Так он почтил память отца. Толмацкий умер в феврале 2019 года. Он почувствовал себя плохо на гастролях, его пытались реанимировать в течение получаса, но спасти не смогли. Рэпер ушел из жизни от острой сердечной недостаточности.