Сын Децла записал первый трек

Музыку к треку сочинил участник различных фристайл-баттлов Nongratta (Гор Бабаханян).

Тони выпустил песню под псевдонимом Juzeppe Junior. Предположительно, так он почтил память своего отца Кирилла Толмацкого. Одним из сценических псевдонимов Децла был Джузеппе Жестко, написал сайт «Петербургский дневник».

В комментариях под постом подписчики поддержали начинающего музыканта и пожелали ему успехов в продолжении дела Децла.

Ранее Басманный суд Москвы официально признал, что Децл — отец молодого человека. Поэтому теперь 15-летний Тони имеет право получить авторские права на песни рэпера, а также накопления и недвижимость. Меркурия Антония Иоанна признали наследником по результатам ДНК-теста.

Рэп-звезда 1990-х годов Децл умер в феврале 2019-го. Он почувствовал себя плохо на гастролях. Медики пытались реанимировать артиста в течение получаса, но не смогли вернуть его к жизни. Музыкант скончался от острой сердечной недостаточности. Позже выяснились, что Толмацкий давно испытывал проблемы с сердцем.