Праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился праздник выпускников школ «Алые паруса». Его окончание ознаменовал торжественный проход брига «Россия» под салют в акватории Невы у Дворцовой площади.

К алым парусам в этом году добавили паруса синего и белого цветов. Ассоль и Грей встречали и провожали бриг с Дворцовой набережной.

Артисты и звезды шоу-бизнеса выступили перед выпускниками школ. В концерте приняли участие такие кумиры молодежи, как Люся Чеботина, Ханна, Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, Хабиб, группа The Hatters, а также Полина Гагарина.

«Алые паруса» в 2022 году вновь провели в обычном формате праздника. Все коронавирусные ограничения, которые действовали последние два года, отменили.

Особыми гостями праздника стали выпускники из Донбасса, отметило РИА «Новости». Среди них на мероприятии присутствовало 40 выпускников из Мариуполя. Они приехали в Санкт-Петербург вместе с другими детьми на летний отдых.

С окончанием школы выпускников поздравил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Молодых людей он назвал надеждой и гордостью России.