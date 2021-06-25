Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал в Петербурге

В ночь на 26 июня все российские выпускники отмечают начало нового жизненного этапа. Ежегодный праздник «Алые паруса» уже стартовал в Петербурге.

Выпускники школ Петербурга и Ленинградской области вечером 25 июня собрались на Дворцовой площади в центре города, сообщило РИА ФАН. Праздничный концерт начался в 22:00 по московскому времени.

В связи с пандемией число зрителей ограничили. Попасть на праздник смогли только выпускники, а для всех остальных вход на «Алые паруса» закрыли. Для уже бывших старшеклассников выступят такие исполнители, как Светлана Лобода, Jony, Алина Астровская, Ирина Дубцова и многие другие. По традиции ведущими выбрали Ивана Урганта и Дарью Александрову. Завершением вечера станет пиротехническое шоу на фоне корабля с алыми парусами.

Ранее с началом нового этапа в жизни российских выпускников поздравил президент Владимир Путин. Лидер страны пожелал не останавливаться на достигнутом и находить ответы даже на самые сложные вопросы. Также он пожелал выпускникам удачи при поступлении в вузы, в дальнейшей учебе и работе.