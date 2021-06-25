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    25 июня 2021, 01:30

    Путин поздравил выпускников с новым этапом в жизни

    Дарья Бунякова

    Всероссийский выпускной пройдет 25 июня в онлайн-формате. С началом нового жизненного этапа старшеклассников уже поздравил президент Владимир Путин.

    Путин поздравил выпускников с новым этапом в жизни

    «Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно — энергия, настойчивость, целеустремленность, — у вас, не сомневаюсь, есть», — обратился лидер страны к выпускникам.

    Он добавил, что сейчас в России открывается большое количество интересных проектов. Эти площадки помогают молодежи найти свое призвание, обрести единомышленников и раскрыть потенциал. Президент пожелал выпускникам не останавливаться на достигнутом и находить ответы даже на самые сложные вопросы.

    «Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно сегодня, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции. <...> Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины», — отметил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что перед каждым выпускником открывается свой путь. Он пожелал всем удачи при поступлении в вузы и в дальнейшей учебе и работе.