Путин поздравил выпускников с новым этапом в жизни

Всероссийский выпускной пройдет 25 июня в онлайн-формате. С началом нового жизненного этапа старшеклассников уже поздравил президент Владимир Путин.

«Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно — энергия, настойчивость, целеустремленность, — у вас, не сомневаюсь, есть», — обратился лидер страны к выпускникам.

Он добавил, что сейчас в России открывается большое количество интересных проектов. Эти площадки помогают молодежи найти свое призвание, обрести единомышленников и раскрыть потенциал. Президент пожелал выпускникам не останавливаться на достигнутом и находить ответы даже на самые сложные вопросы.

«Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно сегодня, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции. <...> Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что перед каждым выпускником открывается свой путь. Он пожелал всем удачи при поступлении в вузы и в дальнейшей учебе и работе.