Праздничную елку украсили туалетной бумагой в Крыму

Вечнозеленый кедр перед одним из крупнейших торговых центров Ялты неизвестные украсили рулонами туалетной бумаги, в живописном беспорядке обмотав ей ветви дерева.

Как стало известно Telegram-каналу «Подъем», наряжать новогоднее дерево в 10-м микрорайоне города таким необычным способом стало давней традицией.

Портал «Форпост Севастополь» уточнил, что эта традиция появилась еще в 1990-е годы.

«Данное мероприятие было впервые произведено в декабре 93-го в лице четырех молодых людей в весьма нетрезвом состоянии. С той поры это стало традицией, которая не подлежит обжалованию и переходит из поколения в поколение», — сообщил один из комментаторов.

В Щелкове дайверы по традиции установили и украсили на дне открытого водоема восьмикилограммовую елку.