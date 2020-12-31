Праздничную елку украсили туалетной бумагой в Крыму
Вечнозеленый кедр перед одним из крупнейших торговых центров Ялты неизвестные украсили рулонами туалетной бумаги, в живописном беспорядке обмотав ей ветви дерева.
Как стало известно Telegram-каналу «Подъем», наряжать новогоднее дерево в 10-м микрорайоне города таким необычным способом стало давней традицией.
Портал «Форпост Севастополь» уточнил, что эта традиция появилась еще в 1990-е годы.
«Данное мероприятие было впервые произведено в декабре 93-го в лице четырех молодых людей в весьма нетрезвом состоянии. С той поры это стало традицией, которая не подлежит обжалованию и переходит из поколения в поколение», — сообщил один из комментаторов.
В Щелкове дайверы по традиции установили и украсили на дне открытого водоема восьмикилограммовую елку.